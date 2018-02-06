Рада приняла закон о кредитном реестре НБУ

Верховная Рада во вторник по итогам повторного второго чтения приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ) и усовершенствовании процессов управления кредитными реестрами банков (№7114-д), что является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект проголосовали 226 народных депутатов.

Закон предусматривает, что НБУ сможет создать централизованный кредитный реестр по кредитам, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Банки с 1 апреля 2018 года (Фонд гарантирования вкладов физлиц – с 1 июля 2018 года) должны будут предоставлять информацию в такой реестр. Впоследствии на них также возлагается обязанность уведомлять клиента о такой передаче, который, в свою очередь, получит право доступа к информации о себе в кредитном реестре и право требовать внесения изменений в нее в случае несогласия с ее содержанием.

Что касается Нацбанка, то в зависимости от объема задолженности заемщика перед банком он будет должен бесплатно предоставлять банкам информацию из кредитного реестра. Предполагается, что банки должны будут учитывать эту информацию при оценке клиента с 2019 года.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные НБУ по состоянию на сентябрь 2017 года: к проблемным кредитам корпоративного сектора отнесены 174 млрд грн кредитов ПриватБанка, 3,8 млрд грн – кредитов связанных с банками лиц, 254,8 млрд грн - кредитов другим юридическим лицам (из них 82% - кредиты, выданные 20 группам компаний).

В ходе голосования депутат от входящей в правительственную коалицию фракции "Блок Петра Порошенко", заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак, который представлял документ, сообщил, что в ходе подготовки к повторному второму чтению было учтено 48 из 73 поправок.

"Суть законопроекта сводится к тому, что для того, чтобы банковский рынок, кредитный рынок был более доступным, более прозрачным, банковскую тайну Нацбанк из кредитного реестра, который сейчас создается, будет иметь право передавать другому банку. Для того, чтобы не ломать бизнес кредитных бюро, (по кредитам с задолженностью) до 100 минимальных заработных плат ограничили передачу информации в виде коммерческой тайны от одного банка другому", отметил Р.Демчак.