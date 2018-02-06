Экономика

16:58 06.02.2018

ПриватБанк в 2017г увеличил активы на 21%

ПриватБанк в 2017г увеличил активы на 21%

Государственный ПриватБанк (Киев) по итогам деятельности в 2017 году увеличил валюту баланса на 21% - до 259 млрд грн, соответствующие предварительные результаты приведены в презентации банка, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, кредитный портфель банка возрос на 5,9% - до 235,476 млрд грн, в том числе кредиты юрлицам на 0,66% - до 193,917 млрд грн, кредиты физлицам – на 40%, до 41,558 млрд грн.

В активах существенно возрос также объем ценных бумаг – на 78,1%, до 162,88 млрд грн.

В пассивах: объем средств физических лиц возрос на 34,88% - до 40,368 млрд грн, юридических лиц – на 9,48%, до 167,499 млрд грн.

Кроме того, уставный капитал банка был увеличен на 48,4 млрд грн – до 155,4 млрд грн.

Банк также приводит значение некоторых экономических нормативов по состоянию на 1 января 2018 года. В частности, адекватность капитала (Н2) составляла 13,87% при нормативном значении не менее 10% (в начале 2017 года Н2 = 2,1%), норматив мгновенной ликвидности (Н4) - 32,7% при нормативном требовании не менее 20%, норматив текущей ликвидности (Н5) - 152,91% при нормативном требовании не менее 40%, норматив краткосрочной ликвидности (Н6) - 98,11% при нормативном требовании не менее 60%.

По данным ПриватБанка, в бюджете на 2018 год предусмотрено получение 4 млрд грн чистой прибыли.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн путем выпуска гособлигаций и обмена их на акции.

Однако в конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

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