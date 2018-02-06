"Укрзализныця" намерена в 2018г уменьшить долю валюты в объеме обязательств

ПАО "Укрзализныця" намерено в 2018 году полностью реструктуризировать кредитный портфель, уменьшить кредитную нагрузку и сменить валютную корзину, заявил исполняющий обязанности председателя правления ПАО Евгений Кравцов.

"На сегодняшний день 90% мы привлекаем в валюте, хотя валютные поступления по предприятию в целом не превышают 10%, а в большинстве 7%, это существенный дисбаланс, который исторически сложился в "Укрзализныце", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

Е.Кравцов назвал объемным кредитный портфель ПАО и отметил, что в прошлом году "Укрзализныця" успешно, без каких-либо проблем смогла избежать технического дефолта.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" в 2018 год предусмотрело привлечение заимствований в сумме 18,7 млрд грн, в том числе выпуск внутренних облигаций на 2 млрд грн и возврат займов в сумме 14,4 млрд грн, исходя из расчета по курсу 29,2 грн/$1.

Это следует из пояснительной записки к проекту консолидированного финансового плана ПАО на 2018 год, текст которой обнародован на веб-сайте компании.

Согласно ему, по состоянию на 1 января 2018 года остаток по финансовым обязательствам ожидается в размере 39,1 млрд грн по тому же курсу, а к концу 2018 года остаток планируется в сумме 44,2 млрд грн по курсу 30,1 грн/$. Таким образом кредитный портфель ПАО в гривне за год возрастет на 13%.

"Кредитная политика общества на 2018 год предусматривает: продолжение успешного сотрудничества с международными финансовыми организациями в рамках обновления основных фондов и улучшения инфраструктуры на условиях льготного финансирования; расширение сотрудничества на других кредиторов из перечня МФО; обеспечение надлежащего уровня управления ликвидностью общества; дальнейшее плодотворное сотрудничество с украинскими государственными банками как по текущему обслуживанию, так и по вопросам реализации стратегии реструктуризации кредитного портфеля общества, в том числе через механизм создания консорциума государственных банков; замещение срочных кредитов в иностранной валюте на возобновляемые кредитные линии в национальной валюте; решение проблемы обновления парка локомотивов путем закупки нового современного тягового подвижного состава через механизм финансового лизинга", - говорится в пояснительной записке.