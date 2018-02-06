Украинцы в январе продали банкам на $257,2 млн больше, чем купили

Украинцы в январе 2018 года купили у банков валюту на эквивалент $580 млн, тогда как продали им на $837,3 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Чистая продажа валюты украинцами в январе составила $257,2 млн.

Согласно сообщению, по сравнению с декабрем-2017 объем покупки валюты в январе уменьшился на 21,2%, продажи – вырос на 4,4%.

НБУ уточняет, что непосредственно долларов украинцы в минувшем месяце купили на 452,1 млн, продали – на 618,5 млн.

Как сообщалось, в целом в 2017 году чистая продажа валюты украинцами составила $2,139 млрд.