Экономика

16:06 06.02.2018

Украинцы в январе продали банкам на $257,2 млн больше, чем купили

Украинцы в январе продали банкам на $257,2 млн больше, чем купили

Украинцы в январе 2018 года купили у банков валюту на эквивалент $580 млн, тогда как продали им на $837,3 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Чистая продажа валюты украинцами в январе составила $257,2 млн.

Согласно сообщению, по сравнению с декабрем-2017 объем покупки валюты в январе уменьшился на 21,2%, продажи – вырос на 4,4%.

НБУ уточняет, что непосредственно долларов украинцы в минувшем месяце купили на 452,1 млн, продали – на 618,5 млн.

Как сообщалось, в целом в 2017 году чистая продажа валюты украинцами составила $2,139 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрзализныця" намерена в 2018г уменьшить долю валюты в объеме обязательств

НБУ на аукционе во вторник купил $44,2 млн по курсу до 27,44 грн/$1

Глава НБУ допускает отмену обязательной продажи валютной выручки еще в этом году

НБУ на втором аукционе в среду купил $43,9 млн по курсу до 27,83 грн/$1

НБУ на первом аукционе в среду купил $30 млн по курсу 27,8278 грн/$1

НБУ в среду объявил аукцион по покупке до $30 млн

Гривня на межбанковском валютном рынке в пятницу ускорила динамику на укрепление

НБУ упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты

НБУ на аукционе во вторник продал $47,3 млн по курсу до 28,86 грн/$1

НБУ объявил аукцион по продаже до $100 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС выделяет более EUR17 млн на поддержку науки и инноваций в Украине

Инвесторам в облигации EM не стоит паниковать - JPMorgan AM

АМКУ возбудил дело против "Тедис Украина" по признакам согласованных действий с табачниками

Международные резервы Украины в январе снизились на 2%

Семь компаний Украины 7 февраля начинают реализацию "электронного полиса" ОСАГО

Количество туристов в Киеве в 2017г увеличилось на 21%

Рынок акций Украины во вторник снизился вслед за миром

UPS закупит 18 грузовых самолетов Boeing на $6,4 млрд

"Укрэнерго" весной презентует расчеты ввода новых мощностей ВИЭ по регионам без риска разбалансировки энергосистемы

Внешнеторговый дефицит США в 2017 году достиг максимума за 9 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА