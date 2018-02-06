Фьючерсы на фондовые индексы США продолжают падение после обвала накануне

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы резко опускаются во вторник после обвала индексов накануне на фоне роста волатильности на мировых финансовых рынках.

В понедельник рынок акций США в процентном выражении продемонстрировал самое значительное падение с 2011 года, когда в еврозоне бушевал долговой кризис, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опустились более чем на 4% и полностью ликвидировали подъем с начала года.

При этом обвал Dow Jones в абсолютном выражении - на 1175 пунктов к закрытию сессии и на 1600 в течение торгов - стал максимальным за всю историю его существования.

Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - взлетел на 35% и поднялся к отметке в 50 пунктов впервые с августа 2015 года. Долгосрочное среднее значение индикатора - 20 пунктов.

Как стало известно во вторник, дефицит внешнеторгового баланса США в декабре увеличился на 5,3% и достиг $53,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали, что в декабре дефицит вырастет до $52,2 млрд.

По итогам всего 2017 года внешнеторговый дефицит подскочил на 12,1% и достиг максимальной отметки за последние девять лет - $566 млрд.

Акции General Motors подорожали на 3,2%. Крупнейший автопроизводитель США завершил с убытком четвертый квартал 2017 года и весь год в целом из-за списаний, вызванных налоговой реформой и продажей подразделения Opel/Vauxhall, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Фармкомпания Allergan увеличила рыночную стоимость на 0,9%. Компания обнародовала сильную квартальную отчетность и сообщила об успешных испытаниях своего препарата против мигрени.

Курс ценных бумаг сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings упал на 4,3% после того, как ее владелец, китайская Dalian Wanda, анонсировала продажу доли подразделения в КНР интернет-гиганту Alibaba Group.

Значение мартовского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 16:49 мск 6 февраля снизилось на 0,5% - до 2595 пунктов.

Котировка мартовского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones упала к этому времени на 0,9% - до 23720 пунктов. Фьючерс на NASDAQ-100 потерял 0,23% и составил 6414,5 пункта.