Экономика

16:50 05.02.2018

Экоинспекция оформила документы на выход 2 судов с аммиаком "Тольяттиазота" из порта "Южный" спустя 10 дней простоя

Экоинспекция оформила документы на выход 2 судов с аммиаком "Тольяттиазота" из порта "Южный" спустя 10 дней простоя

Государственная экологическая инспекция Северо-западного региона Черного моря 5 февраля, спустя 10 дней простоя, оформила документы на выход из порта "Южный" судов Clipper Mars и Clipper Venus с 65 тыс. тонн аммиака, принадлежащего ПАО "Тольяттиазот", сообщил первый заместитель председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков.

"Несколько часов назад саботаж со стороны Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона Черного моря по не оформлению танкеров Clipper Mars и Clipper Venus закончился. Хочу поблагодарить всех, кто, оказавшись втянутым в эту авантюру, не поддался попытке выстраивания Экоинспекцией новой коррупционной схемы … В настоящий момент оба судна уже в пути к грузополучателю", - написал Н.Щуриков на своей Facebook-странице.

Он добавил, что ОПЗ планирует обратиться в суд из-за задержки судов.

По информации "Тольяттиазота", изложенной в письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, Государственная экологическая инспекция Северо-западного региона Черного моря отказывала в оформлении документов для Clipper Mars и Clipper Venus с 26 января, когда суда были загружены аммиаком и готовы к отправке. По данным российского химпредприятия, инспекция мотивировала свои действия отсутствием рабоче-технической карты ОПЗ.

"Тольяттиазот" ежедневно несет многомиллионные финансовые потери и убытки, связанные с необоснованным простоем судов и задержанием больших объемов груза (который уже не был своевременно доставлен грузополучателям), принадлежащего "Тольяттиазоту", и которые мы вынуждены будем взыскать с виновных лиц", - указывало химпредприятие в письме премьер-министру Украины.

По мнению "Тольяттиазот", пребывание судов Clipper Mars и Clipper Venus в порту "Южный" препятствовало транзиту аммиака через Украину в согласованных объемах, а также создавало риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, аммиакопровод "Тольятти-Одесса" был построен в конце 70-х годов для транспортировки аммиака "Тольяттиазота" на экспорт. К аммиакопроводу также подключены россошанские "Минудобрения" (Воронежская обл., РФ) и украинский концерн "Стирол" (Донецкая обл., остановлен из-за боевых действий). Общая производительность аммиакопровода составляет 2,52 млн тонн в год, из них 2,12 млн приходится на российские предприятия, а оставшиеся 400 тыс. тонн поставлялось "Стиролом". На украинском конце аммиакопровода находится "Одесский припортовый завод", где аммиак загружается в танкеры и направляется на экспорт.

 

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