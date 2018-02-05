Экономика

16:22 05.02.2018

Смолий в должности главы НБУ не будет кардинально менять состав правлении

Смолий в должности главы НБУ не будет кардинально менять состав правлении

Претендент на пост главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не планирует существенных изменений в составе правления центробанка в случае его утверждения парламентом в должности.

"Существенные кадровые изменения не предусматриваются. У нас будет одна вакансия заместителя, который отвечает за блок расчетов и денежного обращения. Кандидатура будет отобрана на конкурсной основе", - сказал он журналистам после участия в заседании парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, 18 января этого года президент Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении В.Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Я.Смолия.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности по итогам заседания 5 февраля рекомендовал парламенту утвердить постановление об увольнении с должности главы НБУ В.Гонтареву и назначении на этот пост Я.Смолия.

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Интерфакс-Украина
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