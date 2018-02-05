Экономика

16:13 05.02.2018

Доля контрафактного цемента на рынке Украины в 2017г снизилась до 8%

Доля контрафактного цемента на рынке Украины в 2017г снизилась до 8%

Доля контрафактной продукции на цементном рынке Украины по итогам 2017 года снизилась до 8% с 21,5% в 2014 году, сообщается в пресс-релизе ассоциации производителей цемента "Укрцемент" со ссылкой на исследование компании GfK Ukraine.

"Согласно данным за 2017 год, распределение рынка тарированного цемента между заводским и незаводским цементом изменилось впервые с 2011 года. Исследование показало, что в прошлом году 72,8% на рынке тарированного цемента приходилось на долю оригинального заводского цемента", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

В нем уточняется, что в 2014 году на рынке объемы оригинального заводского цемента составляли лишь 52,7%

Так, доля незаводского цемента фасовочных или помольных предприятий и цемента неизвестного происхождения уменьшилась до 19,2% в 2017 году с 25,8% в 2014 году.

В ассоциации считают, что изменения на рынке произошли после подписания меморандума о гарантии качества цемента между "Укрцементом", "Союзом потребителей" и крупными сетями стройматериалов.

Как сообщалось, ассоциация "Укрцемент" в 2017 году подписала с Всеукраинской общественной организацией "Союз потребителей Украины" и сетями строительных гипермаркетов "Эпицентр К" и "Новая Линия" меморандум о гарантировании качества распространяемого в них фасованного цемента.

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