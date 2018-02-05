В Киеве презентовали онлайн-платформу для подготовки к ВНО

В Киеве презентовали онлайн-платформу для подготовки к внешнему независимому оцениванию (ВНО).

"Сегодня мы получили отличную возможность, опцию на выбор - как обогатить обучение в школе и сконцентрироваться на том, чтобы подготовиться к сдаче ВНО", - сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на презентации платформы в понедельник в Киеве.

По её словам, возможность подготовиться к ВНО с лучшими учителями теперь будет у всех желающих, в том числе детей с оккупированных территорий. "Конечно, ни одно дистанционное обучение не сможет заменить живое общение с учителем, поэтому мы говорим о смешанном обучении и дистанционном обучении как о дополнительной возможности", - добавила глава Минобразования.

Апробация проекта прошла в рамках подготовки к ВНО-2017 в Одесской области.

В свою очередь, глава Одесской областной государственной администрации и инициатор платформы Максим Степанов рассказал, что эти курсы являются бесплатными.

"Если вы не можете привести учителя к себе домой, то мы приведем его в ваши смартфоны, компьютеры, планшеты... Это более 2 тыс. видеороликов, более 20 тыс. тестов по всем предметам ВНО, а ещё конспекты, иллюстрации и тренажеры", - рассказал М.Степанов.

Основная сессия ВНО в 2018 году пройдет с 22 мая по 23 июня, дополнительная – со 2 по 11 июля.