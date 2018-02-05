АМКУ считает недопустимой монополизацию СЕТАМ функций организатора торгов арестованным имуществом

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает недопустимой передачу ГП "СЕТАМ" монопольных функций организатора торгов арестованным имуществом, написала на своей странице в Facebook государственный уполномоченный комитета Агия Загребельская.

"Министерству юстиции как разработчику было хорошо известно о нашем расследовании и о позиции комитета относительно недопустимости таких действий", – сказала она, комментируя одобренное на правительственном заседании 31 января 2018 года распоряжение, которое определяет указанное госпредприятие единственным организатором электронных торгов арестованным имуществом.

"Каков результат, что правительство приняло это решение? СЕТАМ один единственный, Минюст не может это изменить, а мы (АМКУ – ИФ) будем писать письма с предложениями Кабинету министров Украины, на которых будут ставиться резолюции, даваться поручения, проходить месяца", - написала А.Загребельская.

При этом соответствующий документ не обнародован на правительственном веб-сайте.

По словам А.Загребельской, в конце декабря АМКУ направил Министерству юстиции "представление о предварительных выводах по расследованию о монополизме СЕТАМ, который появился благодаря приказу Минюста". В свою очередь министерство не предоставило своих возражений комитету.

"Возражения нам не поступили, но 31 января в девять утра стало известно, что уже в 11 на заседании правительства будет рассматриваться проект распоряжения Кабмина, которым предоставляется право Министерству юстиции определять такого единого организатора - государственное предприятие, которое будет реализовывать арестованное имущество", – отметила она.

Как сообщалось, АМКУ в 2016 году провел исследование рынка реализации арестованного имущества и обязал Министерство юстиции внести изменения в нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрена возможность осуществления деятельности на рынке реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов не только госпредприятия "СЕТАМ", но и других субъектов хозяйствования. В частности, АМКУ адресовал Кабинету министров предложение о пересмотре распоряжения правительства №212 от 11 марта 2015 для обеспечения конкурентных условий на рынке реализации арестованного имущества.