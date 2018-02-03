Иностранных бизнесменов в Великобритании обяжут объяснять происхождение больших активов

Великобритания активизирует борьбу с иностранными бизнесменами, которые используют страну для отмывания средств, сообщил британской газете "Таймс" государственный министр по делам безопасности и борьбе с экономическими преступлениями Бен Уоллес.

По его словам, с этой целью будет использован новый документ - ордер на состояние необъясненного происхождения (Unexplained wealth order - UWO), который вступил в силу на этой неделе. Он позволит британским властям замораживать и изымать собственность лиц в случае, если они не смогут объяснить происхождение активов в размере, превышающем 50 тыс. фунтов стерлингов.

Согласно оценкам британских властей, ежегодно через Великобританию отмывается около 90 млрд фунтов стерлингов незаконных доходов.