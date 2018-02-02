Экономика

18:43 02.02.2018

Цены на нефть падают в пятницу на укреплении доллара, Brent торгуется у $68 за баррель

Цены на нефть падают в пятницу на укреплении доллара, Brent торгуется у $68 за баррель

 Нефть эталонных марок резко опускаются в ходе торгов в пятницу из-за укрепления курса доллара и опасений роста добычи в США.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 кв упали в цене на $1,56 (2,24%) - до $68,09 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени рухнули на $1,05 (1,6%) - до $64,75 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3% WTI - на 2,1%.

Доллар в ходе сессии в пятницу подскочил на 0,6% к евро и на 0,9% к иене на фоне роста доходности гособлигаций США. Кроме того, сильные статданные по американскому рынку труда вызвали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) ускорит темпы подъема базовой процентной ставки.

Сильный доллар является негативным фактором для сырьевых товаров, цены на которые преимущественно номинированы именно в американской валюте.

Вместе с тем в середине недели Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи в Штатах в ноябре до более 10 млн баррелей в сутки впервые за более четырех десятилетий.

Недельные данные о добыче нефти также указали на рекордный рост показателя, а запасы нефти выросли на прошлой неделе впервые за 11 недель.

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