Кабмин намерен утвердить механизм отсрочки НДС для импортного оборудования на заседании 7 февраля - Гройсман

Правительство намерено утвердить механизм 24-х месячной рассрочки налога на добавленную стоимость (НДС) для ввоза импортного оборудования на ближайшем заседании, которое запланировано на 7 февраля.

"Буквально на следующем заседании правительства будет утвержден порядок, как это будет работать (рассрочка НДС на 24 месяца при ввозе импортного оборудования - ИФ)", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Богуслав (Киевская обл.) на совещании с руководителями крупнейших украинских предприятий лёгкой промышленности.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада ввела на 2018-2019 гг. возможность 24-месячной рассрочки равными частями уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте оборудования.

"Мы на этот политический сезон предлагаем качественную повестку дня, ряд экономических законопроектов", - добавил он.