НБУ ожидает уровень госдолга в 2018г ниже 70% ВВП

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает уровень государственного и гарантированного государством долга в 2018 году ниже 70% ВВП, сообщается в обнародованном на веб-сайте центробанка "Инфляционном отчете" за январь.

"Государственный и гарантированный государством долг в процентах к ВВП будет сокращаться в течение всего прогнозного периода (2018-2020гг) с достижением уровня ниже 70% ВВП уже в 2018 году", - указанно в документе.

По данным центробанка, этому будет способствовать с одной стороны, дальнейший рост номинального ВВП высокими темпами, а с другой - относительно низкая волатильность обменного курса и постепенное сокращение внешнего государственного долга на прогнозном горизонте на фоне предстоящих в этот период значительных выплат.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в декабре 2017 года сократился на 0,03%, или на $0,03 млрд – до $76,31 млрд. В национальной валюте госдолг возрос на 3,86%, или на 79,67 млрд грн, – до 2,142 трлн грн.

По итогам 2017 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 7,52%, или на $5,33 млрд, в гривне – на 10,98%, или на 211,91 млрд грн.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре снизился до 28,07 грн/$1 с 27,01 грн/$1, или на 1,3%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.