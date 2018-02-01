ОГХК в 2017г увеличила продажи на 20%

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), по итогам работы в 2017 году нарастило объем продаж товарной продукции на 20% по сравнению с предыдущим годом - до 2,769 млрд грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на исполняющего обязанности председателя правления ПАО "ОГХК" Александра Гладушко, отделу сбыта удалось увеличить реализацию продукции в натуральном выражении благодаря работе с клиентами.

"Несмотря на серьезную конкуренцию и значительную зависимость компании от колебаний мировых котировок, ОГХК в прошлом году все же удалось продать основного продукта - ильменитового концентрата - на филиале "Вольногорский горно-металлургический комбинат" - 124 тыс. тонн, что больше объема предыдущего периода на 41%. Продажа ильменита на иршанском филиале тоже выросла, хотя и незначительно - с 206 до 212,4 тыс. тонн в 2017 году", - констатируется в пресс-релизе.

В денежном выражении ИГОК увеличил реализацию на 58,6%, ВГМК - на 57,9%.

"Прошлый год был для нас прорывом с точки зрения увеличения спроса на нашу продукцию, поэтому мы воспользовались этим. Переломал ситуацию со сбытом Китай, а именно - на руку другим игрокам сыграла борьба местных властей за соблюдение производителями ильменита и двуокиси титана экологических норм. Это привело к временной остановке предприятий в этом секторе и позволило другим игрокам воспользоваться моментом, и увеличить поставки своей продукции в адрес переработчиков как в Китае, так и в других странах-импортерах титанового сырья", - поясняет А.Гладушко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, прошлогодняя ситуация на мировом рынке позволила ОГХК существенно распродать продукцию, которая накапливалась на складах филиалов в течение последних лет. Лучше всего реализовалась продукция иршанского комбината.

Кроме ильменита, переработчики проявили интерес к вольногорскому цирконовому концентрату и продуктам его переработки, в частности - порошках марок КЦП-63 и КЦП-45. Эти виды измельченной продукции активно используются в производстве керамики и покрытий. Поэтому, филиал увеличивает как производство, так и реализацию этих продуктов потребителям, утверждает руководитель компании. По этим причинам упомянутые участки производства охвачены инвестициями и осуществляется их реконструкция. Цель – улучшить экономические показатели, а именно – увеличить выход готовой продукции, резюмировал руководитель предприятия.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ГП "ОГХК") начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК".

Уставный капитал ПАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год.