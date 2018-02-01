Экономика

14:34 01.02.2018

Alibaba в октябре-декабре получила прибыль ниже прогнозов

Alibaba в октябре-декабре получила прибыль ниже прогнозов

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Hodling Ltd. в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 36%.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 23,332 млрд юаней ($3,586 млрд), или 9,2 юаня ($1,41) в расчете на акцию, по сравнению с 17,157 млрд юаней, или 6,94 юаня на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль повысилась на 20% - до 27,007 млрд юаней ($4,151 млрд), или 10,61 юаня ($1,63) на акцию.

Выручка выросла на 56% - до 83,028 млрд юаней ($12,761 млрд) с 53,248 млрд юаней.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $4,4 млрд, или $1,67 на акцию, при выручке в $12,6 млрд.

Выручка основного бизнеса Alibaba по продаже розничных товаров в минувшем квартале выросла на 57% - до 73,244 млрд юаней ($11,257 млрд), сообщается в отчетности.

Доходы облачного подразделения подскочили на 104% и достигли 3,599 млрд юаней ($553 млн). Выручка в сегменте развлечений и цифровых СМИ увеличилась на 33% - до 5,413 млрд юаней ($832 млн).

За прошедший квартал число пользователей компании в Китае, получающих доступ к сервисам с мобильных устройств, выросло на 31 млн и достигло 580 млн человек.

Котировки акций Alibaba снизились на 3,3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг, поскольку прибыль не оправдала прогнозов экспертов. Капитализация компании за последние двенадцать месяцев повысилась более чем вдвое, в то время как значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 за этот период выросло на 24%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

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