Экономика

14:23 01.02.2018

В Смеле отключили отопление

В Смеле отключили отопление

В г.Смела Черкасской области отключены от газа все котельные и выключено централизованное отопление.

"Сегодня, 1 февраля, по указанию ПАТ "Черкассыгаз" в городе отключили от газа все котельные", - сообщается на официальном сайте Смелянского городского совета.

Как пишет "Украинская правда", отопительный сезон в городе начался с большим опозданием – с 16-17 ноября, и проходил неудовлетворительно. Горсовет обвинил в срыве сезона частное обслуживающие предприятие ООО "Смела Энергоинвест", которое не получало лимиты топлива из-за многомиллионного долга перед "Нафтогазом".

16 ноября депутаты горсовета проголосовали за отставку исполняющего обязанности мэра Виктора Федоренко, руководителя городской ячейки БПП, однако тот наложил вето на свою отставку и заявил о намерениях обратиться в суд.

Новый секретарь горсовета Константин Синегуб заявил после избрания, что бесперебойное отопление является главной задачей в городе и сообщил, что лимиты газа выделены только до 1 декабря.

 

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