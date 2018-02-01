Экономика

14:10 01.02.2018

ФАО и ЕБРР передали диагностическое оборудования для выявления АЧС

ФАО и ЕБРР передали диагностическое оборудования для выявления АЧС

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) передали диагностическое оборудования для выявления вируса африканской чумы свиней на $200 тыс. украинским лабораториям.

Согласно пресс-релизу ФАО, новое оборудование для проведения анализа полимеразной цепной реакции в реальном времени (RT-PCR) - единственный надежный метод диагностики АЧС. Оборудование позволит государственным лабораториям в Киеве, Житомире, Сумах и Николаеве установить контроль над распространением АЧС и обеспечить раннее выявление этого вируса, а также других болезней животных.

В ФАО отметили, передача диагностического оборудования является результатом второго этапа проекта "Африканская чума свиней: повышение осведомленности и смягчения рисков в Украине". Он реализуется в Украине с 2015 года ЕБРР и ФАО, при поддержке Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Ассоциации свиноводов Украины.

"Борьба с африканской чумой свиней начинается с надлежащего контроля над заболеванием на государственном уровне и инвестициями в биобезопасность на уровне частных компаний", - цитируется в пресс-релизе заместитель директора по вопросам агробизнеса, старший банкир в ЕБРР (Украина) Леся Кузьменко.

Она отметила, что в ЕБРР готовы предоставлять дальнейшую поддержку развитию свиноводства и инвестировать в компании с соответствующей биобезопасностью и стандартами качества.

По оценкам ФАО, по состоянию на начало 2018 года поголовье свиней в Украине оценивается в почти 6,1 млн. Значительная его часть содержится домохозяйствами и мелкими фермами. В связи с этим украинское производство свинины остается уязвимым к эпизоотическим вспышкам. Всего с 2012 года в Украине было зарегистрировано 326 вспышек АЧС.

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