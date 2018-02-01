Экономика

13:23 01.02.2018

Нефть дорожает на оптимистичном прогнозе от Goldman Sachs

Нефть дорожает на оптимистичном прогнозе от Goldman Sachs

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в четверг после того, как аналитики банка Goldman Sachs значительно улучшили прогноз для мирового нефтяного рынка.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:05 кв увеличилась на $0,7 (1,02%) - до $69,59 баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,57 (0,88%) - до $65,3 за баррель.

Goldman Sachs увеличил прогноз цен на нефть марки Brent на ближайшие три, шесть и двенадцать месяцев до $75, $82,5 и $75 за баррель соответственно с ранее ожидавшихся $62 за баррель.

Вместе с тем к 2020 году цена Brent снова снизится до $60 за баррель на фоне повышения добычи сланцевой нефти в США, прогнозируют аналитики банка.

Ожидается, что в 2018 году дефицит предложения нефти на мировом рынке составит 200 тыс. баррелей в сутки, а в следующем году на рынке будет наблюдаться профицит в размере 730 тыс. б/с.

Вместе с тем рост цен на нефть в четверг сдерживается опубликованными накануне данными о том, что нефтедобыча в США в ноябре прошлого года превысила 10 млн б/с впервые за почти полвека.

Запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 6,776 млн баррелей, рост зафиксирован впервые за 11 недель. Резервы бензина в Штатах, тем временем, сократились на 1,98 млн баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

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