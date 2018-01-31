Нефть продолжает снижение из-за роста запасов в США впервые за 11 недель

Цены на нефть в среду продолжили снижение после публикации данных министерства энергетики США, которые показали рост запасов нефти впервые за 11 недель и повышение добычи до нового максимума.

Вместе с тем подъем цены WTI по итогам января, вероятно, станет самым значительным для этого месяца с 2013 года.

Нефть Brent с поставкой в марте подешевела на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 кв на $0,22 (0,32%) - до $68,80 за баррель. Торги по мартовскому контракту завершаются в среду, более активный апрельский фьючерс потерял 0,2%, опустившись до $68,37 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,24 (0,37%) - до $64,26 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 января, подскочили на 6,776 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали недельное повышение запасов на 325 тыс. баррелей, тогда как Price Futures Group ожидала роста на 2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 2,224 млн баррелей. На фоне этого сокращения аналитики прогнозируют дальнейшее сужение спреда цен на Brent и WTI.

Накануне Американский институт нефти (API) посчитал, что резервы нефти в Штатах по итогам минувшей недели увеличились на 3,23 млн баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели сократились на 1,98 млн баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 1,1 млн баррелей и снижение на 1,5 млн баррелей для дистиллятов.

Добыча нефти в США выросла на 41 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,919 млн б/с - нового рекорда для еженедельных данных.

Импорт нефти в США был максимальным с августа - 8,43 млн б/с.

С начала января WTI подорожала на 6,4%, что является лучшим показателем для этого месяца с 2013 года. Рост цены Brent составляет 2,9%. Обе марки завершают в плюсе пятый месяц подряд.