Экономика

14:01 31.01.2018

"ОККО-ритейл" планирует в 2019г. начать строительство горнолыжного курорта в Славском

"ОККО-ритейл" планирует в 2019г. начать строительство горнолыжного курорта в Славском

ООО "ОККО-ритейл" планирует в 2019 году начать строительство горнолыжного курорта в Славском Сколевского района Львовской области, сообщил глава объединенной территориальной громады (ОТГ) Славское Владимир Бега.

"Горнолыжный комплекс в Славском должен стать самым лучшим в Украине. Компания "ОККО-ритейл" ("Концерт Галнафтогаз") зашла в Славское и уже второй год платит налоги в местный бюджет", - сообщил В.Бега журналистам в ходе пресс-тура в среду.

По его словам, строительство курорта начнется в 2019 году на северном склоне горы Захар Беркут со стороны села Верхняя Рожанка.

"В 2018 году будет работа с технической документацией, утверждением и выделением земли, а в 2019 году начнется строительство", - пояснил глава ОТГ Славского.

Согласно проекту, вторая очередь строительства предусматривает строительство на горе Тростянец. Весь комплекс будет включать до 65 км горнолыжных трасс.

Общий срок реализации проекта составляет три-пять лет, объем инвестиций — до $500 млн.

По словам главы ОТГ, по состоянию на январь-2018 земельные участки для строительства еще не выделены. Сейчас проводится утверждение генплана территории, проектирование австрийской компанией. По его данным, две экспертизы подтверждают возможность строительства горнолыжного курорта на обозначенных участках.

Сейчас, по информации В.Беги, инвестор проекта "ОККО-ритейл" строит за свой счет школу Верхняя Рожанка на 250 детей.

"Инвестор в рамках горнолыжного комплекса построит подъемники, гондолы, системы оснежения, лыжные трассы и остальное. Также есть совместный с Львовской облгосадминистрацией проект строительства велодорожек. Дальше мы будем согласно генплану разрабатывать кварталы (детальные планы территорий - ИФ), проводить конкурсы и привлекать других инвесторов, например, для строительства аквапарка, ледового стадиона, байк-парка и пр.", - добавил В.Бега.

Он также сообщил, что Славское планирует в этом году начать строительство дороги до села Верхняя Рожанка.

ООО "ОККО-ритейл" (Славское) создано в 2000 году. Согласно госреестру, собственником 99% компании по состоянию на январь-2018 является ПАО "Концерн Галнафтогаз", конечным бенефициаром - Виталий Антонов.

Уставный капитал предприятия составляет 2 млн грн.

Как сообщалось ранее, концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом "ОККО".

Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов. Среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития, Goldman Sachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis Asset Managers, LLP и др.

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