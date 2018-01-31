Экономика

13:47 31.01.2018

Нефть дешевеет в среду, но заканчивает январь с лучшей динамикой за пять лет

Нефть дешевеет в среду, но заканчивает январь с лучшей динамикой за пять лет

 Стоимость нефти опускается в среду после резкого снижения накануне из-за данных о росте запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 кв подешевели на $0,48 (0,70%) - до $68,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на $0,36 (0,56%) - до $64,14 за баррель.

С начала января WTI подорожала на 6,2%, что является лучшим показателем для этого месяца с 2013 года. Рост цены Brent составляет 2,5%. Обе марки завершают в плюсе пятый месяц подряд.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), объем запасов в Штатах на минувшей неделе увеличился на 3,23 млн баррелей. По данным API, запасы бензина на прошлой неделе выросли на 2,69 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 900 тыс. баррелей.

Между тем нефтедобыча в США на предыдущей неделе увеличилась до максимального уровня с 1983 года и приблизилась к 10 млн баррелей в сутки.

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Интерфакс-Украина
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