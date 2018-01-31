Экономика

12:59 31.01.2018

Гройсман поручил Минфину проработать вопрос возмещения льгот и субсидий для ОСМД и ЖСК за 2017г.

Гройсман поручил Минфину проработать вопрос возмещения льгот и субсидий для ОСМД и ЖСК за 2017г.

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру финансов Александру Данилюку проработать вопрос возмещения льгот и субсидий за 2017 год для ОСМД и ЖСК без открытия счетов со специальным режимом использования в Государственной казначейской службе.

"Монетизация - это некоторая революция, и мы это делаем первый раз… Есть действительно реальные проблемы, но есть и штучные. С ОСМД вопрос решен, вчера было разъяснение Минфина, и не нужно вносить никаких изменений. ОСМД не является юридическим лицом. Мы будем проводить расчеты на их счета", - пояснил в ходе обсуждения министр финансов Александр Данилюк.

"Деньги уже пошли вчера", - добавил он.

Как сообщалось, вице-премьер-министр Геннадий Зубко по итогам совещания 26 января поручил Минфинансов совместно с Минрегионразвити и Минсоцполитики проработать вопрос возмещения льгот и субсидий за 2017 год.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Управления труда и социальной защиты населения начали рассылать ОСМД и ЖСК письма с требованием немедленно открыть в Казначействе счета со специальным режимом использования отдельно по каждому виду предоставляемых услуг (теплоснабжение, ГВС, содержание дома и придомовой территории).

По решению Минфина, на эти счета планировалось возмещать субсидии и льготы с возможностью использования средств исключительно для оплаты энергоносителей и воды. При практической реализации такого сценария ОСМД и ЖСК с большим процентом льготников и субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты.

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