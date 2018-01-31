Экономика

12:57 31.01.2018

Кабмин предложил президенту уволить главу "Укроборонпрома"

Кабмин предложил президенту уволить главу "Укроборонпрома"

Кабинет министров Украины предложило президенту Петру Порошенко уволить главу госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова и рассчитывает на внесение новой кандидатуры недавно обновленным набсоветом госконцерна.

"Я недавно заявил, что не буду работать с руководителем "Укроборонпрома" Романовым. Я сделал паузу, чтобы, возможно, человек сам определился и подал в отставку, но этого не произошло. Сегодня предлагаю принять решение правительства и подать президенту ходатайство об увольнении", – сказал на заседании Кабмина в среду премьер Владимир Гройсман.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", эта инициатива главы правительства была поддержана без возражений.

В.Гройсман сообщил, что после принятия президентом решения об увольнении Р.Романова, обратится к новому набсовету "Укроборонпрома" внести предложение правительству в отношении новой кандидатуры на должность главы госконцерна, которая, в случае одобрения Кабмином, будет подана на утверждение президенту страны.

Премьер подчеркнул, что в случае заявления им о неготовности работать с какими-то людьми, этим людям надо увольняться и переходить на другую работу, "желательно за пределами власти".

Напомнив, что инициатива увольнения Р.Романова связана с невыплатой зарплат на одном из предприятий госконцерна, В.Гройсман призвал других руководителей, "ворочающих миллиардами", ответственнее относиться к этому вопросу.

Как сообщалось, В.Гройсман на заседании Кабмина 27 декабря минувшего года инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод".

"Больше с вами я работать не буду. Сказано, не сделано – до свидания! Ищите другую работу!" – сказал тогда премьер.

В свою очередь Р.Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации с погашением задолженности требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения". По его словам, проблема возникла из-за прекращения в феврале 2015 года компенсации затрат судозавода на содержание недостроенного крейсера "Украина", а неоднократные обращения госконцерна в Кабмин с предложениями по разрешению данной ситуации остались без ответа. Глава "Укроборонпрома" отметил, что не готов погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным.

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