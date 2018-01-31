Экономика

12:55 31.01.2018

Более 8,6млрд грн были израсходованы на обеспечение ВСУ в 2017 году

Более 8,6млрд грн были израсходованы на обеспечение ВСУ в 2017 году

 В минувшем году Министерство обороны Украины истратило на обеспечение армии 8 млрд 686,4 млн грн, сообщил врио директора Департамента госзакупок и снабжения материальных ресурсов Минобороны Украины Олег Лутченко.

"В 2017 году на потребности ВСУ по направлениям топливно-смазочные материалы, продовольственное и вещевое обеспечения было предусмотрено 8 млрд 686,4 млн грн. Проведено 373 процедуры закупок, по результатам которых подписано свыше 600 договоров ", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам О.Лутченко, на продукты питания в 2017 году было израсходовано 3 млрд 103,7 млн грн, топливно-смазочные материалы – 2млрд 884,6 млн грн, вещевое обеспечение – 2 млрд 518,3 млн грн, банно-стиральные услуги – 37,4 млн грн, другие тыловые расходы – 142,4 млн грн.

Врио директора Департамента госзакупок и снабжения материальных ресурсов Минобороны проинформировал, что в прошлом году было закуплено 306 тыс. комплектов летних полевых костюмов, 140тыс. штук зимних курток, 60тыс. панам, 120 тыс пар зимних рукавиц, 327,2 тыс. пар берцев, 510 тыс. пар летних носков и 410 тыс. пар зимних носков.

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