Экономика

12:39 31.01.2018

Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из перечня рисковых стран по ТЦО

Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из перечня рисковых стран по ТЦО

Кабинет министров Украины после протестов Эстонии и Латвии пересмотрел свое решение месячной давности и исключил эти страны, а также Венгрию, Мальту и Грузию из перечня стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО).

Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, решение в декабре об их включении было принято без необходимого согласования с этими странами партнерами, поэтому теперь правительство и Минфин возьмут два месяца на консультации.

"В некоторых странах в их законах существуют нормы, что из Украины могут выводиться деньги под нулевую ставку", – пояснил глава Минфина декабрьское решение.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года правительство Украины включило Эстонию, Иран, Кубу, Лаос, Латвию, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень рисковых стран по ТЦО, увеличив общее число в списке с 65 до 85.

Согласно сообщению на сайте Минфина, в него также вошли Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа.

Минфин тогда пояснил, что в список были отобраны государства (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5 и более процентных пункта (п.п.) ниже, чем в Украине (то есть ниже 13%); государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией, и государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы государственной фискальной службы.

Принятое постановление вступило в силу с 1 января 2018 года и вызвало резкие протесты со стороны Латвии и Литвы, в которых работает закон о налоге на выведенный капитал вместо привычного закона о налоге на прибыль.

Согласно вступившему в силу с 1 сентября 2013 году закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", правила ТЦО применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 п.п. и более).

В середине мая 2015 года Кабмин внес Австрию, Туркменистан, Особый административный район Китая Гонконг и Ниуэ в перечень стран, операции с которыми подлежат контролю в рамках ТЦО, но одновременно исключил Албанию. Однако затем на базе ноты Австрии с 1 августа 2015 года эта страна была исключена из указанного перечня, а общее количество стран (территорий) в нем сократилось до 75.

Затем в сентябре 2016 года правительство исключило из списка 10 государств (территорий), в частности, Швейцарию, Грузию, Мальту, Ливан, ОАЭ, Сингапур и Марокко, Люксембург, Ямайку и Гваделупу.

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