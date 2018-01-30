Канадские компании намерены инвестировать в установку альтернативных источников добычи электроэнергии в Луганской области

Консорциум канадских компаний намерен поддержать создание совместного с Украиной проекта по установке "зеленых" источников производства электроэнергии в Луганской области, что позволит стабилизировать подачу электроэнергии в этом регионе, сообщила внефракционный народный депутат, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

Как написала А.Гопко во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук, при поддержке правительства Канады представители канадских компаний посетили Киев и восток Украины.

По ее словам, приход иностранных инвесторов на Донбасс является таким же убедительным аргументом в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы верим в Луганскую область, и наши инвестиции - это знаковый проект, чтобы достичь стратегической цели – продемонстрировать инвестиционные возможности региона в сфере возобновляемой энергетики", - процитировала А.Гопко слова представителей Канадской коммерческой корпорации и бизнес-компаний, которые были сказаны во время их встречи.

Она отметила, что одним из приоритетных проектов является создание в Украине совместного предприятия для поддержки энергетической независимости в Луганской области.

"Инициатива, которую мы поддерживаем, позволит стабилизировать подачу электроэнергии и работу линий электропередач Луганской области посредством реализации проекта по установке альтернативных "зеленых" источников добычи электроэнергии", - рассказала нардеп.

Решение для реконструкции этой критической инфраструктуры, как отметила А.Гопко, будет предоставлено Канадой консорциумом канадских компаний: S2E Technologies, DAI, GoldLeaf EGF, Capital Hill Group используя солнечные панели канадского производства