Экономика

19:13 30.01.2018

"Центрэнерго" закупит 100 тыс. тонн угля по 2880 грн/тонна у компании из орбиты Кропачева

"Центрэнерго" закупит 100 тыс. тонн угля по 2880 грн/тонна у компании из орбиты Кропачева

ПАО "Центрэнерго" закупит 100 тыс. тонн угля по 2880 грн/тонна (с НДС) по итогам торгов 30 января на "Украинской энергетической бирже", сообщается на сайте площадки.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" на рынке, победителем тендера является ООО "Шахтерсктранс" (Мариуполь), другие игроки, в т.ч. ДТЭК, участие в торгах не принимали.

Согласно реестру, собственником "Шахтерсктранса" является Виктор Медведев – сосед бизнесмена Виталия Кропачева (оба зарегистрированы по одному и тому же адресу в Чистяковом Донецкой области). По данным украинских СМИ, именно Виталий Кропачев фактически контролирует это предприятие. Кроме того, бизнесмен заявил об участии в тендере на своей Facebook-странице.

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Как сообщалось, В.Кропачев также контролирует ООО "Укрдонинвест" (Киев) и является совладельцем (опосредованно, вместе с Сергеем Кузярой) ООО "Краснолиманское" (Покровск Донецкой области). Последнее предприятие располагает договором о сотрудничестве с госпредприятием "Угольная компания "Краснолиманская" (Родинское Донецкой области).

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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