Укргазбанк в 2017 г. увеличил прибыль в 2,2 раза

Подконтрольный государству Укргазбанк по итогам 2017 года получил прибыль в размере 624 млн грн, что в 2,2 раза больше, чем в 2016 году, сообщается в пресс-релизе банка.

"По результатам деятельности в 2017 году прибыль Укргазбанка достигла 624 млн грн, что почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный наблюдательным советом банка запланированный показатель", - отмечено в сообщении.

Как сообщил глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, слова которого приводятся в сообщении, с начала 2015 года Укргазбанк оставался единственным среди государственных банков, который не нуждался в докапитализации.

"Мы за последние три года ни разу не брали денег из бюджета - единственным источником увеличения капитала является прибыль", - сказал К.Шевченко.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году и по состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.