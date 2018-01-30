Нефть ускорила падение

Нефть эталонных марок усилила падение в ходе торгов во вторник. Рынком движут опасения роста нефтедобычи и запасов топлива в США, увеличения стоимости кредитования на фоне повышения доходности US Treasuries.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 кв подешевели на $0,87 (1,25%) - до $68,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,52 (0,79%) - до $65,04 за баррель.

Exxon Mobil Corp. планирует утроить производство нефти на сланцевых месторождениях Пермского бассейна и довести его до 600 тыс. баррелей в сутки к 2025 году. По словам руководителей Exxon, добыча в этом регионе остается рентабельной при достаточно широком диапазоне цен.

Chevron Corp. также наращивает добычу в Пермском бассейне - в 2018 году инвестиции в эти месторождения составят $3,3 млрд, хотя в остальных регионах Chevron сокращает вложения.

"Добыча нефти в США растет, и прогнозы движутся выше. Перепроизводство становится проблемой: вскоре мы утонем в нефти из США", - считает директор подразделения нефти и нефтепродуктов в Resource Economist Эсан уль-Хак.

Участники рынка ждут публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране. Как показывает консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, объем запасов нефти в Штатах за минувшую неделю мог вырасти на 800 тыс. баррелей.

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Если прогноз сбудется, повышение запасов станет первым за 11 недель.

Кроме того, негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю, завершившуюся 19 января, и составило 759, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes.