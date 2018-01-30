НКЦБФР согласовала основателю ГК "Фридом финанс" Турлову приобретение существенной доли в бывшем трейдере "Укранет"

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовала основателю группы компаний "Фридом финанс" Тимуру Турлову опосредованное приобретение существенного участия в ООО "Фридом финанс Украина" (ранее ООО "Финансовая компания "Укранет", Киев).

Соответствующее решение приняли члены Нацкомиссии во время очередного заседания 30 января 2018 года.

Согласно решению, компанией-покупателем существенного участия выступит Freedom Holding Corp. (США). Размер существенного участия в сообщении не уточняется.

"Фридом финанс Украина" является преемником трейдера "Финансовая компания "Укранет" (Киев), который был переименован в 2017 году.

По данным Единого государственного реестра физических и юридических лиц, ранее единственным собственником ООО "Фридом финанс Украина" являлась кипрская Businesstrain Ltd., бенефициаром – гражданин Кипра Панайоту Кристу. НКЦБФР в конце марта 2016 года согласовала П.Кристу и компании Businesstrain ltd. приобретение существенного участия в ООО "Аструм Капитал" (Киев).

Финкомпания "Укранет" основана в 2005 году. Помимо П.Кристу и компании Businesstrain ltd. ее совладельцами выступали ООО "Компания "Неттрейдер Украина" (Киев) и Марина Машковская. Финкомпания являлась одним из наиболее активных трейдеров на "Украинской бирже" (Киев)

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Фридом финанс Украина" по итогам деятельности в 2016 году получило 112 тыс. грн чистой прибыли, тогда как годом ранее – 1 тыс. грн. Выручка общества при этом возросла в 8,9 раза – до 8,359 млн грн.