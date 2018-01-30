Строительство гостиницы на "Замковой горе" в Киеве приостановлено

Строительство многоэтажного отеля на ул.Андреевский спуск, 14-16 на территории памятника градостроительства национального значения "Замковая гора" приостановлено, сообщил депутат Киевского горсовета Егор Недашковский.

"После 20 минут ожидания нас (представителей общественности и депутатов - ИФ) пустили на территорию застройки. Из того, что мы увидели - строительство объекта приостановлено. До остановки застройщик успел заложить фундамент и построить первый этаж здания", - сообщил депутат агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Согласно паспорту объекта, на данном участке запланировано строительство 8-этажного отеля (7 этажей и мансарда) на 182 номера.

Проект отеля включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля — 13,6 тыс. кв. м.

Заказчиком проекта выступило ЧП "Маркон" (Киев), генподрядчиком — одесское ООО "Кадорр-Украина" Аднана Кивана.

Общая высота здания по проекту составляет 30 м при максимальной позволенной высоте 9 м на этой территории, отметил Е.Недашковский.

По данным судебного реестра, Окружной административный суд Киева 9 января 2018 года отменил разрешение ГАСИ на строительные работы на данном участке, а Министерство культуры в ноябре-2017 выдало предписание компании "Маркон" о запрете любых строительных работ.

Согласно документу Минкульта, распространенном на днях партией "Самопомич", участок расположен на территории памятника градостроительства национального значения "Замковая гора" в границах историко-архитектурного заповедника "Стародавний Киев", соответственно, застройщик должен получить разрешение на строительство от министерства.

По данным Минкульта, Госслужба по вопросам национального культурного наследства согласовала проект гостиничного комплекса на Андреевском спуске в 2010 году. В 2017 году ЧП "Маркон" обратилось к Минкульту с просьбой продлить срок разрешения на строительство, однако министерство направило застройщика для получения выводов к Центру всемирного наследства ЮНЕСКО.

По информации Министерства культуры, "Маркон" не получил выводы ЮНЕСКО и не имеет права продолжать строительство.

Кроме того, как отметил Е.Недашковский, КГГА приостановила карточку нарушения благоустройства для застройки на Андреевском спуске, что предполагает снесение строительного забора и остановку работ.

По его словам, Киевсовет сейчас рассматривает расторжение договора аренды с ЧП "Маркон", что позволит исчерпать конфликт на этом участке.

ЧП "Маркон" (Киев) зарегистрировано в 2001 году. Предприятие принадлежит компании "Кентрон Девеломпент" (Виргинские острова), однако конечный бенефициар отсутствует в госреестре, а руководителем указан экс-заместитель налоговой инспекции Киева Валерий Павлюк. Уставный капитал компании составляет 34 млн грн.

ООО "Кадорр-Украина" (Одесса) входит в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group одесского бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, по четыре торговых и бизнес-центра, а также коттеджные городки в Одессе. Кроме того, компания строит ЖК "Тридцать восьмая жемчужина" на 356 апартаментов на ул.Жилянской в Киеве. Запланированный срок сдачи ЖК - III квартал 2019 года.