Экономика

13:15 30.01.2018

ЗТР весной 2018г поставит 6 трансформаторов в Грузию

ЗТР весной 2018г поставит 6 трансформаторов в Грузию

ЧАО "Запорожтрансформатор" (ЗТР) заключило три контракта на поставку шести трансформаторов постоянным партнерам предприятия в Грузии, сообщается на сайте ЗТР.

Контракты, стоимость которых не разглашается, предусматривают поставку двух трансформаторов 40 МВА/110кВ для гидроэнергетического комплекса "Варцихе ГЭС" и двух аналогичных трансформаторов для подстанции "Кахари", а также двух трансформаторов 6,3 МВА для строящегося жилого микрорайона в Тбилиси.

В сообщении отмечается, что контракт на поставку трансформаторов для "Варцихе ГЭС" подписан с компанией Georgian Manganese, с которой ЗТР сотрудничает с 2014 года с поставки трансформатора для Зестафонского ферросплавного завода.

"Сроки поставки по этому проекту очень сжатые, поставка запланирована на март текущего года. В настоящее время уже получен авансовый платеж и начато производство", - отмечает пресс-служба.

Контракт с АО Sakenergoremonti (Тбилиси), с которой ЗТР сотрудничает с 2009 года, предусматривает поставку трансформаторов для подстанции "Кахари" в мае 2018 года.

Пресс-служба отмечает, что в процессе предконтрактной работы по этим проектам ЗТР пришлось побороться с китайскими и турецкими конкурентами, в числе конкурентных преимуществ называет, помимо сжатых сроков поставки, опыт работы производителя и наличие доступного сервисного обслуживания оборудования в течение срока эксплуатации.

Входящий в группу "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина "Запорожтрансформатор" - крупный мировой производитель трансформаторного оборудования, имеет опыт поставок в 88 стран. Производит силовые масляные трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие реакторы.

Предприятие в 2016 году сократило чистый убыток в 2,9 раза – до 931,25 млн грн, выручка увеличилась в 2,1 раза – до 2 млрд 352,25 млн грн, показатели за 2017 год не оглашал.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрэнерго" подписало договор с ЗТР на закупку трансформаторного оборудования на 928,6 млн грн

ЗТР предложил лучшую цену на тендере на поставку трансформаторов "Укрэнерго"

"Запорожтрансформатор" вышел на рынок Саудовской Аравии

ЗТР отгрузил два мощных трансформатора для "Укрэнерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

Правила плавания крупнотоннажных судов по Буго-Днепровско-лиманскому и Херсонскому каналам будут упрощены

Цены на нефть снижаются

Китайская CHEC завершила проект дноуглубления в порту "Южный" под будущий зернотерминал

АМКУ и Нацкомфинуслуг продолжат работу по обязательным критериям достаточности капитала и качества активов страховщиков

Thomson Reuters обсуждает продажу Blackstone части важнейшего подразделения

Беларусь за 11 мес.-2017 сократила импорт нефти из РФ на 3,6%

"Укрхимтрансаммиак" за 9 мес. 2017 года сократил чистую прибыль в 5 раз

Грузия в 2017г увеличила экспорт минеральной воды на 25,6%

Bosch увеличила прибыль и выручку в 2017 году

Рынки акций Азии упали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА