ЗТР весной 2018г поставит 6 трансформаторов в Грузию

ЧАО "Запорожтрансформатор" (ЗТР) заключило три контракта на поставку шести трансформаторов постоянным партнерам предприятия в Грузии, сообщается на сайте ЗТР.

Контракты, стоимость которых не разглашается, предусматривают поставку двух трансформаторов 40 МВА/110кВ для гидроэнергетического комплекса "Варцихе ГЭС" и двух аналогичных трансформаторов для подстанции "Кахари", а также двух трансформаторов 6,3 МВА для строящегося жилого микрорайона в Тбилиси.

В сообщении отмечается, что контракт на поставку трансформаторов для "Варцихе ГЭС" подписан с компанией Georgian Manganese, с которой ЗТР сотрудничает с 2014 года с поставки трансформатора для Зестафонского ферросплавного завода.

"Сроки поставки по этому проекту очень сжатые, поставка запланирована на март текущего года. В настоящее время уже получен авансовый платеж и начато производство", - отмечает пресс-служба.

Контракт с АО Sakenergoremonti (Тбилиси), с которой ЗТР сотрудничает с 2009 года, предусматривает поставку трансформаторов для подстанции "Кахари" в мае 2018 года.

Пресс-служба отмечает, что в процессе предконтрактной работы по этим проектам ЗТР пришлось побороться с китайскими и турецкими конкурентами, в числе конкурентных преимуществ называет, помимо сжатых сроков поставки, опыт работы производителя и наличие доступного сервисного обслуживания оборудования в течение срока эксплуатации.

Входящий в группу "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина "Запорожтрансформатор" - крупный мировой производитель трансформаторного оборудования, имеет опыт поставок в 88 стран. Производит силовые масляные трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие реакторы.

Предприятие в 2016 году сократило чистый убыток в 2,9 раза – до 931,25 млн грн, выручка увеличилась в 2,1 раза – до 2 млрд 352,25 млн грн, показатели за 2017 год не оглашал.