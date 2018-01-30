Экономика

12:10 30.01.2018

Начальник "Энергетической таможни" и глава УАСГ обсудили особенности оформления импортного сжиженного газа

Начальник "Энергетической таможни" и глава УАСГ обсудили особенности оформления импортного сжиженного газа

Начальник "Энергетической таможни" Игорь Пиковский и гендиректор "Украинской ассоциации сжиженного газа" (УАСГ) Станислав Батраченко обсудили особенности оформления импортного сжиженного газа в ходе встречи 23 января, сообщается на сайте ГФС.

"Решался вопрос необходимости предоставления при таможенном оформлении сжиженного газа сертификата соответствия в связи с утратой силы с 1 января декрета Кабинета министров Украины №46-93 от 10 мая 1993 года "О стандартизации и сертификации". Кроме того, участники встречи обсудили проблемные аспекты вступления в силу с 1 февраля нового стандарта качества автогаза, ДСТУ EN 589:2017, и возможность решения проблемы входного контроля качества сжиженного газа", - говорится в сообщении.

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