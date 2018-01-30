НКРЭКУ выдала "Нафтогазу" лицензию на поставку электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), выдала ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", являющейся 100%-ной "дочкой" НАК, лицензию на поставку электроэнергии.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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НКРЭКУ осуществляет госрегулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.