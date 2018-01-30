Немецкие эксперты раскритиковали законодательное закрепление перечня работ и услуг, которые могут претендовать на поддержку ЭКА

Немецкая консультативная группа по вопросам экономических реформ (German Advisory Group Ukraine) раскритиковала установление перечня работ и услуг, которые могут претендовать на поддержку Экспортно-кредитного агентства (ЭКА),

Об этом говорится в аналитических выводах группы о принятом в 2016 году законе "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", который предусматривает создание ЭКА, а также содержит перечень видов продукции, работ и услуг внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые могут рассчитывать на поддержку агентства.

"Обычно экспортно-кредитные агентства не делают разницы между товарами, работами и услугами, которые нуждаются либо не нуждаются в поддержке, поскольку необходимость в таковой может резко изменяться, а поэтому ни одна отрасль промышленности не должна быть формально исключена. Все сферы украинской экспортной промышленности должны иметь одинаковый доступ к поддержке ЭКА", - говорится в документе.

"Сразу возникает вопрос, почему остальные продукты или сферы, которые представляют 83,5% украинского экспорта товаров, не имеют такого права. Цитирование отдельных разделов Украинского классификатора товаров ВЭД и недостаток упоминаний о других разделах создает впечатление, что законодатели планировали предоставлять помощь только определенным отраслям промышленности, тогда как другие были намерено дискриминированы", - говорится в отчете.

Помимо того, отмечается в документе, закон не исключает инвестиционного страхования агентством коммерческих рисков, тогда как страхование инвестиций должно покрывать только некоммерческие риски.

По мнению немецких экспертов, закону также свойственен высокий уровень детализации, тогда как следовало бы сосредоточиться на основных целях, правилах регулирования и финансовой структуре ЭКА. При этом они отмечают необходимость пересмотра полномочий и обязательств общего собрания акционеров и правительства в рамках структуры корпоративного управления ЭКА с целью приведения их в соответствие с международной практикой, критериями прозрачности и независимости.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 28 декабря 2016 года подписал закон "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", предусматривающий создание в Украине ЭКА.

Согласно закону, в сферу деятельности ЭКА входит поддержка экспорта работ, услуг украинского происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности. В документе прописан порядок формирования ЭКА, его структура, цели и основные задачи, которые заключаются, в частности, в защите украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических договоров путем страхования, перестрахования и гарантирования.

Согласно закону, ЭКА создается в форме публичного акционерного общества. Учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала +1 акция, является государство в лице Кабмина. В то же время в законе о госбюджете на 2017 год не было предусмотрено финансирования ЭКА.

Против создания ЭКА возражал НБУ, указывая на недостатки закона.

По оценкам Министерства экономического развития (МЭРТ), создание такой институции потребует 346 млн грн, из которых 200 млн заложено в бюджете на 2018 год. МЭРТ оценивает долю секторов промышленности, входящих в закрепленный законом перечень, в 2016 году в 16,5% общего экспорта украинских товаров.