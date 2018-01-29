Альфа-банк и Укрсоцбанк будут объединены в течение года-полутора

Альфа-банк (Украина) и Укрсоцбанк (оба – Киев), принадлежащие ABH Holdings SA, будут объединены в один банк, работающий под одним брендом, сообщил СЕО банковской группы "Альфа-Групп" в Украине и генеральный менеджер украинского Альфа-банк Иван Свитек (Ivan Svitek).

"Объединение будет на юридическом уровне. Это произойдет в течение года-полутора. Бренд будет один", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука на минувшей неделе в Давосе.

И.Свитек уточнил, что в качестве базового для объединения будет выступать Альфа-банк. "Там (в Альфа-банке – ИФ) больше технологий и уже больше бизнеса, чем в Укрсоце", – пояснил СЕО группы.

По его словам, в настоящее время рассматривается три варианта общего бренда: "Альфа", "Укрсоц" и новый.

Альфа-банк (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

В октябре-2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Другими владельцами ABH Holdings SA являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018%, Андрей Косогов - 3,6716% (все - граждане РФ, проживающие в Москве) и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов Альфа-банк занимал 8-е место (41,25 млрд грн), а Укрсоцбанк – 10-е место (31,89 млрд грн) среди 88 действовавших финучреждений, а по суммарному показателю это был бы 4-й банк на рынке и крупнейший частный банк.