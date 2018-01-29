Экономика

18:19 29.01.2018

ПриватБанк намерен в 2018г оптимизировать региональную сеть

ПриватБанк намерен в 2018г оптимизировать региональную сеть

ПриватБанк в 2018 году намерен оптимизировать региональную сеть, сократив общее количество структурных подразделений до 2,061 тыс. с 2,213 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка.

"ПриватБанк планирует в 2018 году открыть 49 новых универсальных отделений и закрыть 152 отделения. При этом несколько небольших отделений будут трансфомироваться в одно крупное", сказал представитель пресс-службы банка.

Как сообщается в пресс-релизе банка со ссылкой на исполняющую обязанности главы правления банка Галину Пахачук, кроме того, сменится месторасположение 73 отделений банка.

"Мы стремимся к тому, чтобы до конца года более 80% наших отделений стали полнофункциональными, могли обслуживать как физических лиц, так и малый бизнес и корпоративных клиентов. При оптимизации количества филиальной сети мы будем выходить из формулы эффективности и прибыльности в рамках стратегии банка на обслуживание физлиц и малого бизнеса", - сказала Г.Пахачук.

Как говорится в сообщении, банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% – до 7,795 тыс., сеть торговых POS-терминалов вырастет на 13% – до 170 тыс.

По данным НБУ, в 2017 году ПриватБанк открыл три структурных подразделения.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн путем выпуска гособлигаций и обмена их на акции.

Однако в конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

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