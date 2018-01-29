"Центрэнерго" перенесло биржевые торги по закупке 150 тыс. тонн угля на 30 января

ПАО "Центрэнерго" перенесло на 30 января торги по закупке 150 тыс. тонн угля, проводимые на площадке "Украинской энергетической биржи" (УЭБ), сообщается на сайте биржи.

"С целью привлечения широкого круга участников и со сменой технических условий договора", - уточняется в обосновании переноса торгов.

"Центрэнерго" на торгах 30 января намерено закупить уголь газовой группы, стартовая цена – 2 тыс. 640 грн за тонну (с НДС). Топливо необходимо поставить железной дорогой на Трипольскую, Змиевскую и Углегорскую ТЭС.

Как сообщалось, "Центрэнерго" заявило о готовности выкупать весь уголь производства ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь".

Ранее ДТЭК прекратил закупку угля у госшахт западного региона после того, как "Центрэнерго" прекратило покупать топливо у "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь".