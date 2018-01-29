Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 10%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период со 22 по 29 января 2018 года снизились на 10% (на 168,6 тыс. тонн) – до 1 млн 514,4 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", за этот период запасы углей антрацитовой группы уменьшились на 12,7% (на 95,8 тыс. тонн) – до 659,8 тыс. тонн, газовой группы – на 7,8% (на 72,8 тыс. тонн), до 854,6 тыс. тонн.

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю снизились на 1,4% (на 3,5 тыс. тонн) – до 254,2 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 29 января ниже показателя 22 января на 0,6% (на 1,2 тыс. тонн) – до 188,2 тыс. тонн, газовой группы – на 3,5% (на 2,4 тыс. тонн), до 66 тыс. тонн.

Как сообщалось, запасы угля на складах ГК ТЭС росли восемь недель подряд, увеличившись с 6 ноября-2017 по 2 января-2018 на 73,6% – с 1,064 до 1,847 млн тонн, но в период со 2 по 22 января 2018 года снизились на 9,7% – до 1,683 млн тонн.