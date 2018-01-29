"Энергоатом" и Westinghouse продлили контракт на поставку ядерного топлива до 2025г

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric в понедельник в Брюсселе продлили срок действия договора о поставках ядерного топлива до 2025 года.

"Этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году", - сообщается в пресс-релизе Westinghouse.

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Производство и сборка топлива продолжат осуществляться на предприятии Westinghouse по производству топлива в г.Вестерос (Швеция), где существуют выделенные технологические линии исключительно для производства топлива для реакторов ВВЭР-1000. Поставка по договору начнется в начале 2021 года, сразу же после завершения действующего договора.

"Продление срока действия договора укрепляет роль компании Westinghouse как стратегического партнера "Энергоатома" и демонстрирует нашу способность поддерживать Украину в энергетической диверсификации. Тот факт, что согласно условиям договора, мы будем получать некоторые компоненты топлива от украинского производителя, еще больше укрепит отношения между компанией Westinghouse и Украиной", - отметил президент и CEO Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес.

В свою очередь президент НАЭК Юрий Недашковский напомнил, что "Энергоатом" в настоящее время является единственной в мире компанией, которая эксплуатирует реакторы дизайна ВВЭР-1000 и полностью диверсифицировала источники поставок ядерного топлива для реакторов этого типа.

"В достижении этой цели ключевую роль играет сотрудничество с компанией Westinghouse", – сказал он.

Как сообщалось, с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 гг. свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года.

Westinghouse в конце апреля 2016 года объявила о расширении своего предприятия по выпуску ядерного топлива в Вестеросе (Швеция) для обеспечения растущих поставок для реакторов российского дизайна ВВЭР-1000 в Украину и другие страны Восточной Европы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.