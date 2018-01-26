LVMH в 2017 году обновила рекорды чистой прибыли и выручки

Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA по итогам 2017 года заметно увеличил основные финансовые показатели, в результате чего чистая прибыль и выручка обновили исторические максимумы.

Как говорится в отчетности компании, чистая прибыль в 2017 году подскочила на 29% - до 5,13 млрд евро с 3,98 млрд евро годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 4,94 млрд евро.

Прибыль от продолжающихся операций выросла на 18% и составила рекордные 8,293 млрд евро против 7,026 млрд евро в 2016 году.

Выручка увеличилась на 13% и достигла 42,6 млрд евро. Органический рост продаж (без учета валютных колебаний и покупки/продажи бизнеса) составил 12%.

В том числе в четвертом квартале рост выручки компании равнялся 11% относительно аналогичного периода 2016 года, органический подъем - 8%.

Среди подразделений наиболее значительно в прошлом году выросла выручка в сегменте модной одежды и изделий из кожи - на 21%, до почти 15,5 млрд евро, при этом органический рост составил 13%, а прибыль от продолжающихся операций взлетела на 27%.

Объем продаж парфюмерии и косметики увеличился на 12% - до 5,56 млрд евро (органический рост - 14%).

Реализация алкогольных напитков поднялась за год на 5% - до 5,084 млрд евро (органический подъем - 7%). В частности, объем продаж коньяка Hennessy подскочил на 8%, шампанского - на 4%.

Продажи часов и украшений увеличились на 10%, составив 3,805 млрд евро (органический рост - 12%).

Компания планирует увеличить дивиденды на 25% - до 5 евро на акцию. Годовое собрание акционеров назначено на 12 апреля.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши, объединяя 70 престижных брендов: аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в мире превышает 3,9 тыс., количество сотрудников - 134 тыс. человек, свыше 80% которых работают за пределами Франции.

По итогам 2017 года Азия (без учета Японии) опередила США и стала крупнейшим рынком сбыта для LVMH - 28% (+2 п.п.), тогда как доля США снизилась на 2 п.п. - до 25%. На Европу без Франции приходилось 19% (+1 п.п.), на Францию - 10%, на Японию - 7%, на другие рынки - 11% (-1 п.п.).

Капитализация LVMH за последние 12 месяцев увеличилась более чем на 27%, превысив 122 млрд евро.