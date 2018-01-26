Украина в 2018 способна обеспечить рост экономики выше 3,5%

Украина может ускорить рост экономики в 2018 году до 3,5% и более по сравнению с 2,5% в 2017 году, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Уверен, что рост в 2018 году должен быть больше 3,5%", - сказал глава государства на встрече с инвесторами в Украинском доме в Давосе в четверг.

Он отметил увеличение интереса к Украине. По словам президента, за один только день он получил 80 запросов на встречу.

Говоря о возможности для ускорения роста экономики, П.Порошенко отметил принятие закона о приватизации, который он подпишет, замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, рост средней зарплаты, оздоровление банковской системы.

П.Порошенко также подчеркнул важность проводимой сегодня судебной реформы для привлечения инвестиций в страну и возможность участников приватизации, согласно новому закону, первое время использовать английское право.

"Сегодня много говорили о том, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Я предлагаю третий вариант: в нем уже больше половины ", - заявил П.Порошенко.