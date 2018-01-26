Экономика

09:55 26.01.2018

Wal-Mart и Rakuten договорились о сотрудничестве в Азии и США

Wal-Mart и Rakuten договорились о сотрудничестве в Азии и США

Американская Wal-Mart Stores Inc., крупнейший традиционный ритейлер мира, договорилась о сотрудничестве с Rakuten Inc. - самой большой компанией Японии в сфере интернет-торговли, чтобы упрочить конкурентные позиции в борьбе с Amazon.com Inc. в Азии и США.

Как говорится в сообщении Wal-Mart и Rakuten, компании создадут совместное предприятие для продажи продуктов питания в Японии онлайн с доставкой на дом и будут вместе продавать электронные книги и аудиокниги в США.

Заказы в Японии будут размещаться через Rakuten и выполняться СП компаний Rakuten Seiyu Netsuper, этот сервис заменит существующую службу доставки Wal-Mart в стране. При этом клиенты будут получать баллы в программе лояльности Rakuten и смогут тратить их на любые товары и услуги японского ритейлера.

В США Kobo, канадская "дочка" Rakuten, будет работать через магазины US Wal-Mart.

В 2016 году Wal-Mart прибегла к аналогичной стратегии в Китае, продав свой веб-сайт второму по величине онлайн-ритейлеру КНР JD.com в обмен на 5% ее акций

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Интерфакс-Украина
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