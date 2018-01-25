Крупнейший производитель презервативов в мире сократит затраты на рабочую силу вдвое

Малайзийская Karex, крупнейший производитель презервативов в мире, планирует сократить затраты на рабочую силу вдвое за пять лет за счет инвестиций в автоматизацию производства, заявил гендиректор компании Го Миа Киат в интервью агентству.

Для этого за три года Karex увеличит капвложения в автоматизацию на 90 млн ринггитов ($23,2 млн), сказал CEO.

Затраты на оплату труда составляют около 20% себестоимости презервативов, пояснил он, добавив, что себестоимость выросла во всех государствах, которые занимаются таким производством.

За последние три года Karex сделала пять довольно крупных приобретений, теперь она сосредоточится на повышении эффективности всех активов. Вместе с тем Го Миа Киат не исключает покупки новых брендов.

Созданная в 1988 году Karex владеет четырьмя заводами в Малайзии и Таиланде, выпуская более 5 млрд презервативов в год (почти 15% мирового рынка). Ее продукция поставляется в более чем 120 стран, годовая выручка превышает $90 млн.