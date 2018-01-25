Экономика

18:54 25.01.2018

Крупнейший производитель презервативов в мире сократит затраты на рабочую силу вдвое

Малайзийская Karex, крупнейший производитель презервативов в мире, планирует сократить затраты на рабочую силу вдвое за пять лет за счет инвестиций в автоматизацию производства, заявил гендиректор компании Го Миа Киат в интервью агентству.

Для этого за три года Karex увеличит капвложения в автоматизацию на 90 млн ринггитов ($23,2 млн), сказал CEO.

Затраты на оплату труда составляют около 20% себестоимости презервативов, пояснил он, добавив, что себестоимость выросла во всех государствах, которые занимаются таким производством.

За последние три года Karex сделала пять довольно крупных приобретений, теперь она сосредоточится на повышении эффективности всех активов. Вместе с тем Го Миа Киат не исключает покупки новых брендов.

Созданная в 1988 году Karex владеет четырьмя заводами в Малайзии и Таиланде, выпуская более 5 млрд презервативов в год (почти 15% мирового рынка). Ее продукция поставляется в более чем 120 стран, годовая выручка превышает $90 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Малайзия начала строительство железной дороги стоимостью $12,8 млрд

Малайзия продлила запрет на добычу бокситов до конца 2016 года

Malaysia Airports может принять участие в управление украинскими аэропортами

Украина и Малайзия подписали ряд соглашений

Украина и Малайзия активизируют торгово-экономические отношения - Порошенко

Украина намерена подписать соглашение с Малайзией об избежании двойного налогообложения

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business

Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на выведенный капитал в 80 млрд грн

Порошенко и Пленкович обсудили перспективы участия Украины в энергетических проектах в Хорватии

Порошенко обсудил с президентом ВБ вопрос создания антикоррупционного суда

Фондовые индексы Украины в четверг перешли к росту

Верховный суд постановил взыскать с "Укрнафты" в пользу акционера дивиденды за 2011-2014гг

Повышение учетной ставки существенно не отразится на депозитных ставках, интерес банков к розничному потребкредитованию сохранится

Курс гривни на межбанковском валютном рынке подскочил

Кабмин направил представление об увольнении Насирова

Нефть продолжает дорожать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА