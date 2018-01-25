Верховный суд постановил взыскать с "Укрнафты" в пользу акционера дивиденды за 2011-2014гг

Верховный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева от 31 июля 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 25 сентября 2017 года о взыскании с ПАО "Укрнафта" в пользу акционера дивидендов за 2011-2014 гг.

Соответствующее постановление, текст которого обнародован в Едином государственном реестре судебных решений, суд вынес по итогам заседания 17 января 2018 году.

Сумма взыскания состоит из 78,579 тыс. грн дивидендов за 2011-2014 гг., 26,696 тыс. грн инфляционной составляющей долга и 837 грн (3% годовых), поскольку спорные правоотношения являются денежными.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" на собрании 10 ноября 2014 года приняли решение о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011-2013 гг. в сумме 3 млрд 799,249 млн грн.

Кроме того, в июле 2015 года общее собрание акционеров "Укрнафты" решило направить на выплату дивидендов всю прибыль предприятия за 2014 год – в целом 1,264 млрд грн.

Ранее, по итогам 2003-2010 гг., "Укрнафта" выплатила дивиденды на сумму 9 млрд 93,323 млн грн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.