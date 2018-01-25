Экономика

09:22 25.01.2018

ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику в четверг

ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику в четверг

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит процентные ставки на текущих уровнях по итогам заседания, которое пройдет 25 января, прогнозируют аналитики.

В настоящее время базовая процентная ставка по кредитам в еврозоне находится на нулевом уровне, ставка по депозитам составляет минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам равна 0,25%. При этом еще в октябре 2017 года было принято решение о продлении срока действия программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года при снижении ежемесячного объема выкупа облигаций с 60 млрд евро до 30 млрд евро с января 2018 года.

"ЕЦБ в четверг, скорее всего, сохранит денежно-кредитную политику без изменения, но при этом евро может резко вырасти в случае вербальных интервенций со стороны банка", - полагает аналитик рынка Forex.com Фовад Разакзада, слова которого цитирует MarketWatch.

"Мы ожидаем, что ЕЦБ подождет до марта, прежде чем перейдет к изменениям своей политики, но заявления Марио Драги (глава ЕЦБ - прим. ИФ) будут внимательно изучаться", - отмечает глава валютной стратегии в Европе BMO Стивен Галло.

Между тем, некоторые экономисты полагают, что ЕЦБ объявит о сроках прекращения QE раньше, чем ожидалось, на сигналах усиливающегося оптимизма в отношении темпов роста потребительских цен.

Хотя 25 января таких действий от ЕЦБ не ожидают, почти половина респондентов агентства предполагает, что банк назовет точную дату сворачивания программы к июню. В ходе декабрьского опроса такое мнение высказали всего 38%. При этом первые изменения в сигналах ЕЦБ о дальнейшей ДКП прогнозируются в марте.

Экономисты ожидают, что ставка по депозитам будет увеличена с нынешнего исторического минимума до минус 0,25% годовых во втором квартале 2019 года. Базовая ставка, по прогнозам, будет повышена в течение трех месяцев после этого.

Решение ЕЦБ о ставках будет обнародовано в четверг в 15:45 мск, в 16:30 мск начнется пресс-конференция М.Драги.

При этом есть вопрос, который он не сможет обойти стороной на первом заседании ЕЦБ в этом году: не угрожает ли укрепление евро экономике еврозоны.

За шесть недель, прошедших с предыдущей встречи руководства банка, единая европейская валюта выросла к доллару США до максимума более чем трех лет и в какой-то момент показала рекордный рост за день с конца 2014 года. Некоторые члены центробанка, в том числе вице-президент Витор Констансиу, встревожились, что сильный курс окажет ненужное понижательное давление на и без того вялую инфляцию.

Скачок евро создает вероятность того, что ЕЦБ вернет в пресс-релиз по итогам заседания слова, что волатильность является источником неопределенности и нуждается в мониторинге. Последний раз эта формулировка использовалась в сентябре после укрепления евро на 14% с начала года и способствовала его ослаблению на протяжении последующих двух месяцев.

"Констансиу явно подчеркнул связь с замедлением инфляции, и это должно найти отражение в их пресс-релизе, - полагает главный экономист Bank of America Merrill Lynch по Европе Жиль Моэк. - Они должны создать впечатление, что хотя, безусловно, не таргетируют валютный курс, но если он будет оказывать влияние на прогнозы по инфляции, это придется принять во внимание".

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