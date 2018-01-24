Экономика

18:48 24.01.2018

Порошенко и Нетаньяху подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем

Порошенко и Нетаньяху подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем

Президент Украины Петр Порошенко в швейцарском Давосе провел встречу с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, в ходе которой стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и пути дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между странами.

"Собеседники согласились с необходимостью дальнейшей активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем. В этой связи стороны подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем", - сообщает в среду вечером пресс-служба главы Украинского государства.

Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях.

В ходе встречи было высказано удовлетворение позитивной динамикой развития украинско-израильского политического диалога на всех уровнях. "Глава государства возобновил свое приглашение Беньямину Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в удобное время", - отмечается в информации.

П.Порошенко выразил благодарность за поддержку резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму в декабре 2017 года.

Президент привлек внимание собеседника к тому, что в 2018 году в Украине будут отмечать 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов и отметил, что "в Украине ожидают признания дружественным Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа".

"Учитывая отмечание 27 января в Украине и во всем мире Международного дня памяти жертв Холокоста, П.Порошенко выразил солидарность с чествованием памяти жертв этой ужасной трагедии", - говорится в сообщении.

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