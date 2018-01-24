Украинский Дом в Давосе: Starbucks рассматривает выход на украинский рынок – Кличко

Американская сеть кофеен Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, выступая на панели в Украинском Доме в Давосе в среду.

При этом он заверил, что сделает все возможное для захода американской сети кофеен в Украину.

Первый в истории Украинский Дом в Давосе (Швейцария) проходит во время ежегодной встречи в рамках Всемирного экономического форума в январе 2018 года. Украинский Дом будет работать в течение недели под лозунгом "Украина: Креативность. Инновации. Возможности" и призван стать динамичным дискуссионным хабом. Украинский Дом продемонстрирует глобальным лидерам бизнеса, политики и гражданского общества инвестиционный потенциал и бизнес-возможности Украины. Украинский Дом открыт с 22 по 26 января 2018 года.

Организатором проекта выступает Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) в партнерстве с Western NIS Enterprise Fund и Фондом Виктора Пинчука.

Традиция организации так называемых "домов" в Давосе - не нова. В течение многих лет ее создавали правительства, крупные корпорации и серьезные организации. Сейчас, впервые за 50 лет существования форума, Украина прогрессирует, в полной мере раскрывает потенциал и надежно поддерживает свой имидж европейского хаба технологий и инноваций.

Золотым спонсором Украинского Дома является компания Ciklum, Серебряным спонсором - Ассоциация "IТ Украины".

Спонсорами дискуссионных панелей является Horizon Capital, Bitcoin Foundation Ukraine, AgroHub, UNIT.City, Hacken, Northland Power и SocialBoost.

Состав Организационного комитета Украинского Дома (UHOC): Алекса Чопивский, директор UHOC; Андрей Колодюк (UVCA); Ольга Афанасьева (UVCA); Ярослава Джонсон (WNISEF); Светлана Гриценко (Victor Pinchuk Foundation); Елена Кошарна (Horizon Capital) и Марина Вышегородская (Ассоциация "IТ Украины"). Проект реализуется в сотрудничестве с UkraineInvest и Национальной инвестиционной советом Украины.

Starbucks Corporation — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. На декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тыс. торговых точек по всему миру.