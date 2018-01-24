Два инвестора определились с участками под строительство комплексов по переработке отходов во Львовской области

Два инвестора - компании ИЭК и "Вейст менеджмент систем" - определились с участками для строительства комплексов по переработке твердых бытовых отходов во Львовской области, сообщил на пресс-конференции директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской облгосадминистрации Назарий Романчук.

"Инвесторы определились с участками в Дрогобычском и Николаевском районах области. В ближайшее время мы объявим о проведении финальных общественных слушаний, чтобы инвестор мог начать разработку проектной документации", – сказал Н.Романчук.

По его словами, в планах инвесторов начать строительство комплексов уже в этом году.

По его словам, компания ИЭК намерена построить комплекс по переработке ТБО в Дрогобычском районе, а компания "Вейст менеджмент систем" – в Николаевском.

Обе компании принимали участие в конкурсе, объявленном Львовской ОГА для выбора инвестора по строительству комплекса по переработке ТБО.

ООО "Инвестиционно-экологическая компания" предлагала построить завод по термической переработке отходов возле райцентра Дрогобыч, в то время, как "Вейст менеджмент систем" представил проект по технологии биосушки для производства РДФ-топлива.

Как сообщалось, согласно стратегии управления отходами до 2030 года, принятой Львовским облсоветом в конце минувшего года, во Львовской области планируют построить 4 комплекса по переработке бытовых отходов.