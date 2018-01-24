Экономика

17:45 24.01.2018

Два инвестора определились с участками под строительство комплексов по переработке отходов во Львовской области

Два инвестора определились с участками под строительство комплексов по переработке отходов во Львовской области

 Два инвестора - компании ИЭК и "Вейст менеджмент систем" - определились с участками для строительства комплексов по переработке твердых бытовых отходов во Львовской области, сообщил на пресс-конференции директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской облгосадминистрации Назарий Романчук.

"Инвесторы определились с участками в Дрогобычском и Николаевском районах области. В ближайшее время мы объявим о проведении финальных общественных слушаний, чтобы инвестор мог начать разработку проектной документации", – сказал Н.Романчук.

По его словами, в планах инвесторов начать строительство комплексов уже в этом году.

По его словам, компания ИЭК намерена построить комплекс по переработке ТБО в Дрогобычском районе, а компания "Вейст менеджмент систем" – в Николаевском.

Обе компании принимали участие в конкурсе, объявленном Львовской ОГА для выбора инвестора по строительству комплекса по переработке ТБО.

ООО "Инвестиционно-экологическая компания" предлагала построить завод по термической переработке отходов возле райцентра Дрогобыч, в то время, как "Вейст менеджмент систем" представил проект по технологии биосушки для производства РДФ-топлива.

Как сообщалось, согласно стратегии управления отходами до 2030 года, принятой Львовским облсоветом в конце минувшего года, во Львовской области планируют построить 4 комплекса по переработке бытовых отходов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Частные пассажирские автоперевозчики Львовской области аннулируют льготы на проезд для пенсионеров с 20 января

Львов планирует в 2018 г. выпуск облигаций на 440 млн грн

Dragon Capital покупает ТРЦ Victoria Gardens во Львове и БЦ ECO Tower в Запорожье

Во Львове разрешили строительство двух первых 25-этажных домов

Львов и Ивано-Франковск наиболее привлекательны в Украине для аутсорсинга

"!FEST" удвоит мощности по производству пива в Львове

Львовский международный аэропорт принял миллионного пассажира

Киев начал разработку проекта рекультивации полигона ТБО№5 в с. Подгорцы

Авиакомпания Yanair планирует открыть рейс Львов-Батуми в летнем сезоне 2018г

Группа "Эко-Оптима" запустила вторую ВЭС во Львовской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский дом в Давосе: UIG рассматривает возможность открытия инновационного парка в Харькове

Порошенко и Шефчович в Давосе обсудили пути дальнейшей интеграции энергорынка Украины в рынок ЕС

Порошенко и Нетаньяху подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем

Поступления от военного сбора в 2017г на 3,6 млрд грн превысили показатели 2016г

Украинский Дом в Давосе: Единый электронный билет заработает в Киеве к середине года – Кличко

Правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть параметры RAB-регулирования для облэнерго

Гройсман инициирует создание Координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения

Шефчович: регулирование ЕС "Северного потока 2" - правовая находка, снимающая противоречия норм разных стран

Украинский Дом в Давосе: Starbucks рассматривает выход на украинский рынок – Кличко

Шефчович приглашает РФ и Украину обсудить будущее транзита газа после Стокгольмского арбитража

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА